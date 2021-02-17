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"Это самая страшная боль, страх и тьма": Эльза Хоск призналась, что рожала дома

"Это самая страшная боль, страх и тьма": Эльза Хоск призналась, что рожала дома
Обновлено 14:11 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Супермодель и "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск 2 февраля впервые стала мамой. Модель не скрывает малышку от своих подписчиков, не прячет лицо дочери и открыто рассказывает о своей беременности и родах.

17 февраля Эльза опубликовала на своей странице в Инстаграм несколько постов, в которых она призналась, что рожала дома. Девушка открыто рассказала, как происходили роды и что она чувствовала в это время.

Хоск сообщила, что роды проходили под присмотром профессиональной акушерки и доулы.

После просмотра документального фильма "Дело рождения" модель решила, что не хочет рожать в больнице и они с мужем нашли замечательную акушерку, доулу и тренера по гипнозу, которые помогали ей родить.

Супермодель поделилась, что роды начались за несколько дней до указанного срока. Она не могла спать и мучилась со схватками. Все это время с ней была доула. Ранее, тренер по гипнозу научил модель правильно дышать. Плюс ко всему, рядом была профессиональная акушерка.

"Она прибыла с солнцем в 7 утра, и темная комната, похожая на фильм ужасов, сменилась на светлый сон, наполненный солнцем"-

 
 
 
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Публикация от elsa hosk (@hoskelsa)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa)

Напомним, что 23 января в Ровно во время домашних родов умерла 34-летняя роженица. В ее смерти обвинили популярного блогера Софию Стужук, которая и сама практиковала рожать дома. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Модель, Эльза Хоск, домашние роды.
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