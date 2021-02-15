"Моя валентинка": супермодель Эльза Хоск умилила фанатов снимком с дочерью

Популярная супермодель и "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск 2 февраля впервые стала мамой. Знаменитость родила девочку.

Эльза одна из тех представителей шоу-бизнеса, кто не скрывает своего ребенка от общественности и в открытую показывает свою малышку в соцсетях.

14 февраля на своей странице в Инстаграм Хоск опубликовал милое черно-белое фото, на котором новоиспеченная мамаша лежала на кровати, а возле нее спала новорожденная дочь.

"My valentine" - подписала снимок супермодель, добавив несколько сердечек.

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Пару дней до этого Хоск обнародовала еще один пост со снимком дочери, в котором и объявила, что стала мамой. На фото предстала семья в полном составе - Эльза, ее возлюбленный Том Дейли и их малышка Тууликки Джоан Дейли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от elsa hosk (@hoskelsa)

Ранее, "Телеграф" писал, что беременная американская модель Эмили Ратаковски порадовала поклонников обнаженными фото.