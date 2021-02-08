"Особенный момент в жизни": Эмили Ратаковски полностью разделась для новых фото

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски, находящаяся на 33 неделе беременности, вновь порадовала поклонников обнаженными фото.
Снимками она поделилась в Инстаграм.
"Я так невероятно благодарна за этот особый момент в моей жизни, запечатленный друзьями и людьми, разделяющими мою мечту", - написала Ратаковски.
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Эмили Ратаковски - известная модель и актриса. Широкую популярность ей принесли съемки в клипе Робина Тика Blurred Lines.
В 2018 году Ратаковски и продюсер Себастьян Бир-Маккларда вступили в брак.
Впервые о беременности модели стало известно в октябре прошлого года, тогда она снялась для обложки популярного журнала Vogue.
Позже Ратаковски выложила снимки, на которых она предстала полностью обнаженной.
В декабре 2020 года она намекнула, что ждет девочку.