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"Особенный момент в жизни": Эмили Ратаковски полностью разделась для новых фото

"Особенный момент в жизни": Эмили Ратаковски полностью разделась для новых фото
Обновлено 21:51 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски, находящаяся на 33 неделе беременности, вновь порадовала поклонников обнаженными фото. 

Снимками она поделилась в Инстаграм. 

"Я так невероятно благодарна за этот особый момент в моей жизни, запечатленный друзьями и людьми, разделяющими мою мечту", - написала Ратаковски. 

 
 
 
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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

 

Эмили Ратаковски - известная модель и актриса. Широкую популярность ей принесли съемки в клипе Робина Тика Blurred Lines.

В 2018 году Ратаковски и продюсер Себастьян Бир-Маккларда вступили в брак.

Впервые о беременности модели стало известно в октябре прошлого года, тогда она снялась для обложки популярного журнала Vogue

Позже Ратаковски выложила снимки, на которых она предстала полностью обнаженной

В декабре 2020 года она намекнула, что ждет девочку

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Беременность, Модель, Емили Ратаковски.
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