"Особенный момент в жизни": Эмили Ратаковски полностью разделась для новых фото

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски, находящаяся на 33 неделе беременности, вновь порадовала поклонников обнаженными фото.

Снимками она поделилась в Инстаграм.

"Я так невероятно благодарна за этот особый момент в моей жизни, запечатленный друзьями и людьми, разделяющими мою мечту", - написала Ратаковски.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Эмили Ратаковски - известная модель и актриса. Широкую популярность ей принесли съемки в клипе Робина Тика Blurred Lines.

В 2018 году Ратаковски и продюсер Себастьян Бир-Маккларда вступили в брак.

Впервые о беременности модели стало известно в октябре прошлого года, тогда она снялась для обложки популярного журнала Vogue.

Позже Ратаковски выложила снимки, на которых она предстала полностью обнаженной.

В декабре 2020 года она намекнула, что ждет девочку.