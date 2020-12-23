Беременная Эмили Ратаковски намекнула на пол будущего ребенка

Американская модель Эмили Ратаковски ждет появления на свет своего первенца. О беременности модель сообщила в конце октября.

Звезда находится на последних месяцах беременности, и наверняка уже знает пол будущего малыша, однако своим поклонникам этого пока не рассказывает.

На днях, Ратаковски запустила на своей страничке в Инстаграм опросник, в котором предложила своим подписчикам пообщаться. От них требуется называть определенную вещь или дату, а она в ответ фото, которое изображает загаданное.

Среди ответов модели, поклонники увидели намек на пол будущего ребенка. Ратаковски поделилась снимком книги под названием Girlhood ("девичество"). Это и натолкнуло фолловеров считать, что Эмили ждет девочку.

Также, еще одним «доказательством» стал снимок, который модель сделала в день, когда узнала о беременности. Розовые румяна, розовая рубашка, даже подушка, на которой лежит Эмили – розового цвета. Это ли не намек?

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Эмили Ратаковски представила новую коллекцию купальников.