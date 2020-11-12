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Беременная Эмили Ратаковски презентовала новую коллекцию купальников: пикантные фото

Беременная Эмили Ратаковски презентовала новую коллекцию купальников: пикантные фото
Обновлено 10:14 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Модель Эмили Ратаковски находится на пятом месяце беременности, однако ей это никак не мешает радовать своих поклонников откровенными снимками, а поклонниц собственного бренда белья – новинками.

Эмили часто сама рекламирует собственный бренд, и новая коллекция купальников исключением не стала.

На своей странице в Инстаграм беременная Ратаковски показала несколько снимков с новой фотосессии для бренда Inamorata. Новые купальники отличаются от предыдущих моделей, так как бюстгальтер в них более закрытый и имеет горловину, что делает его похожим на топ.

На снимках Эмили примерила одну из новинок бренда. Полупрозрачный топ засветил обнаженную грудь модели, а трусики подчеркнули ее округлый живот и стройные ноги.

 
 
 
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LIVE NOW @inamoratawoman Not just swim but also lined pants and matching tees to keep you fresh for the rest of the year in the city and on the beach.

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

LIVE NOW @inamoratawoman Not just swim but also lined pants and matching tees to keep you fresh for the rest of the year in the city and on the beach.

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

 

На страничке бренда в Инстаграм также можно посмотреть несколько снимков с этой фотосесии.

 
 
 
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Публикация от Inamorata (@inamoratawoman)

 

 
 
 
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Публикация от Inamorata (@inamoratawoman)

 

Напомним, что Эмили Ратаковски объявила о своей беременности 26 октября довольно оригинальным способом, опубликовав ролик-обложку журнала Vouge.

Читайте также: Эмили Ратаковски заявила, что позволит первенцу выбрать пол самостоятельно.

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Все по теме:

Беременность, Модель, Емили Ратаковски.

Автор:

Телеграф
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