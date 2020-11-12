Беременная Эмили Ратаковски презентовала новую коллекцию купальников: пикантные фото

Модель Эмили Ратаковски находится на пятом месяце беременности, однако ей это никак не мешает радовать своих поклонников откровенными снимками, а поклонниц собственного бренда белья – новинками.

Эмили часто сама рекламирует собственный бренд, и новая коллекция купальников исключением не стала.

На своей странице в Инстаграм беременная Ратаковски показала несколько снимков с новой фотосессии для бренда Inamorata. Новые купальники отличаются от предыдущих моделей, так как бюстгальтер в них более закрытый и имеет горловину, что делает его похожим на топ.

На снимках Эмили примерила одну из новинок бренда. Полупрозрачный топ засветил обнаженную грудь модели, а трусики подчеркнули ее округлый живот и стройные ноги.

На страничке бренда в Инстаграм также можно посмотреть несколько снимков с этой фотосесии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Inamorata (@inamoratawoman) 8 Ноя 2020 в 9:12 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Inamorata (@inamoratawoman) 29 Окт 2020 в 7:17 PDT

Напомним, что Эмили Ратаковски объявила о своей беременности 26 октября довольно оригинальным способом, опубликовав ролик-обложку журнала Vouge.

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