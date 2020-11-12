Беременная Эмили Ратаковски презентовала новую коллекцию купальников: пикантные фото

Модель Эмили Ратаковски находится на пятом месяце беременности, однако ей это никак не мешает радовать своих поклонников откровенными снимками, а поклонниц собственного бренда белья – новинками.
Эмили часто сама рекламирует собственный бренд, и новая коллекция купальников исключением не стала.
На своей странице в Инстаграм беременная Ратаковски показала несколько снимков с новой фотосессии для бренда Inamorata. Новые купальники отличаются от предыдущих моделей, так как бюстгальтер в них более закрытый и имеет горловину, что делает его похожим на топ.
На снимках Эмили примерила одну из новинок бренда. Полупрозрачный топ засветил обнаженную грудь модели, а трусики подчеркнули ее округлый живот и стройные ноги.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
LIVE NOW @inamoratawoman Not just swim but also lined pants and matching tees to keep you fresh for the rest of the year in the city and on the beach.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
LIVE NOW @inamoratawoman Not just swim but also lined pants and matching tees to keep you fresh for the rest of the year in the city and on the beach.
На страничке бренда в Инстаграм также можно посмотреть несколько снимков с этой фотосесии.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, что Эмили Ратаковски объявила о своей беременности 26 октября довольно оригинальным способом, опубликовав ролик-обложку журнала Vouge.
Читайте также: Эмили Ратаковски заявила, что позволит первенцу выбрать пол самостоятельно.