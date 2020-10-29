Эмили Ратаковски не будет узнавать пол ребенка до его 18-летия - что имеет в виду модель

26 октября американская модель Эмили Ратаковски объявила о своей первой беременности, опубликовав видео с округлившимся животиком. Девушка не раскрывала никаких подробностей, кроме своего срока – она на 20 неделе беременности.
Модель снялась для популярного глянца Vogue и дала интервью, в котором поделилась подробностями беременности и планами воспитания будущего малыша.
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Эмили призналась, что еще с детства хотела бы иметь дочь – маленькую версию себя, в то время как ее супруг хочет сына.
А вообще, как сказала Ратаковски, она не планирует узнавать пол своего ребенка, пока тому не исполниться 18 лет – девушка позволит первенцу выбрать пол самостоятельно, и не будет навязывать ему никаких гендерных стереотипов.
"Мне нравится идея навязать ребенку как можно меньше гендерных стереотипов", – говорит Эмили Ратаковски.
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Такое решение часто смешит их с супругом друзей и знакомых, однако пара отказываться от своих намерений не планирует.
Ратаковски также призналась, что уже просматривает в Инстаграме разные видео с идеями вечеринок, на которых пары узнают пол будущего малыша.
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