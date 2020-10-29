Эмили Ратаковски не будет узнавать пол ребенка до его 18-летия - что имеет в виду модель

26 октября американская модель Эмили Ратаковски объявила о своей первой беременности, опубликовав видео с округлившимся животиком. Девушка не раскрывала никаких подробностей, кроме своего срока – она на 20 неделе беременности.

Модель снялась для популярного глянца Vogue и дала интервью, в котором поделилась подробностями беременности и планами воспитания будущего малыша.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 26 Окт 2020 в 2:37 PDT

Эмили призналась, что еще с детства хотела бы иметь дочь – маленькую версию себя, в то время как ее супруг хочет сына.

А вообще, как сказала Ратаковски, она не планирует узнавать пол своего ребенка, пока тому не исполниться 18 лет – девушка позволит первенцу выбрать пол самостоятельно, и не будет навязывать ему никаких гендерных стереотипов.

"Мне нравится идея навязать ребенку как можно меньше гендерных стереотипов", – говорит Эмили Ратаковски.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vogue (@voguemagazine) 27 Окт 2020 в 7:20 PDT

Такое решение часто смешит их с супругом друзей и знакомых, однако пара отказываться от своих намерений не планирует.

Ратаковски также призналась, что уже просматривает в Инстаграме разные видео с идеями вечеринок, на которых пары узнают пол будущего малыша.

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