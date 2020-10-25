Семья растет: певица Хилари Дафф объявила о беременности

Американская певица поделилась с поклонниками радостной новостью – Хилари станет мамой в третий раз.

На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала милый ролик со своим супругом Мэттью Комой, который нежно поглаживает уже заметно округлившийся животик Хилари.

«Мы растем! В основном, я», — подписала видео актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hilary Duff (@hilaryduff) 24 Окт 2020 в 8:28 PDT

Всего за сутки ролик набрал более 5 миллионов просмотров и более 18 тыс. комментариев. Поклонники артистки засыпали пару поздравлениями – «Какая прекрасная новость», «Наши поздравления», «Рады за Вас», «Отличная новость».

Отметим, что одной из первых Хилари поздравила новоиспеченная мамочка – актриса Лиа Мишель.

Для супругов это второй общий малыш – пара воспитывает 2-летнюю дочь Бэнкс Вайолет. Также у актрисы есть сын от первого брака - 8-летний Лука.

Ранее, "Телеграф" писал, что спустя всего месяц после родов Джиджи Хадид показала подтянутую фигуру.