"Все счастливы и здоровы": звезда сериала "Хор" впервые стала мамой

Семья Лии Мишель пополнилась новорожденным мальчиком. Первенец актрисы появился на свет 20 августа. Пара решила назвать сына - Эвер Лео.
"Сейчас все счастливы и здоровы, и они очень благодарны появлению малыша", — сообщает источник.
Малыш Эвер пока показывает себя милейшим ребенком, и дает возможность Лии насладиться всеми прелестями материнства.
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О том, что 33-летняя звезда сериала "Хор" Лиа Мишель и ее 37-летний супруг — бизнесмен Зэнди Рич станут родителями, стало известно в конце апреля. Влюбленные начали встречаться в 2017 году, а в марте 2019-го они поженились.