"Все счастливы и здоровы": звезда сериала "Хор" впервые стала мамой

33-летняя актриса Лиа Мишель родила своего первенца. Информацию об этом пара сообщила изданию People.

Семья Лии Мишель пополнилась новорожденным мальчиком. Первенец актрисы появился на свет 20 августа. Пара решила назвать сына - Эвер Лео.

"Сейчас все счастливы и здоровы, и они очень благодарны появлению малыша", — сообщает источник.

Малыш Эвер пока показывает себя милейшим ребенком, и дает возможность Лии насладиться всеми прелестями материнства.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Reflection looking a little different these days. Публикация от Lea Michele (@leamichele) 25 Май 2020 в 1:21 PDT

О том, что 33-летняя звезда сериала "Хор" Лиа Мишель и ее 37-летний супруг — бизнесмен Зэнди Рич станут родителями, стало известно в конце апреля. Влюбленные начали встречаться в 2017 году, а в марте 2019-го они поженились.