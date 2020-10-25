"Ангел" Victoria’s Secret впервые продемонстрировала фигуру после родов (Фото)

Американская супермодель Джиджи Хадид около месяца назад стала мамой первенца. У нее и ее возлюбленного, известного исполнителя Зейна Малика, родилась дочь. Тогда радостной новостью поделились оба новоиспеченных родителя на своих страницах в соцсетях.

И вот в воскресение, 25 октября, на фоне ноябрьских выборов в США молодая мамочка выложила на своей официальной странице в Инстаграме пост, в котором показала тонкую талию.

View this post on Instagram A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid) on Oct 24, 2020 at 5:29pm PDT

"На прошлой неделе я проголосовала заочно вместе с моей дочерью. Мы голосовали за Америку, которую я хочу видеть, и которую хочу, чтобы увидела моя малышка", - написала Джиджи.

Подписчики поддержали гражданскую позицию супермодели и похвалили ее внешний вид, отметив, что Джиджи выглядит хорошо и подтянуто.

Как ранее писал "Телеграф", 25-летняя Джиджи Хадид рассказала фанатам, что работала на Неделе моды в этом году будучи беременной.