Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые стали родителями: трогательные фото

Супермодель Джиджи Хадид и экс-участник британской поп-группы One Direction, певец Зейн Малик стали родителями первенца.

У 25-летней американской модели Джиджи Хадид появился первенец. Этой новостью знаменитость поделилась на своей официальной странице в соцсети Инстаграм, опубликовав трогательное черно-белое фото ребенка.

View this post on Instagram A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid) on Sep 23, 2020 at 8:37pm PDT

Также похожий снимок выложил и сам новоиспеченный отец, популярный 27-летний певец Зейн Малик.

На своей личной странице в Инстаграм Малик написал, что их малышка уже с ними. Она красивая и здоровая.

View this post on Instagram A post shared by Zayn Malik (@zayn) on Sep 23, 2020 at 8:17pm PDT

"Пытаться выразить словами то, что я чувствую сейчас, было бы невыполнимой задачей", - признался певец своим подписчикам.

Напомним, о беременности американской супермодели Джиджи Хадид стало известно в апреле этого года.

Как сообщалось ранее, недавно Джиджи Хадид порадовала своих фанов снимками с беременным животом.