Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые стали родителями: трогательные фото

У 25-летней американской модели Джиджи Хадид появился первенец. Этой новостью знаменитость поделилась на своей официальной странице в соцсети Инстаграм, опубликовав трогательное черно-белое фото ребенка.
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Также похожий снимок выложил и сам новоиспеченный отец, популярный 27-летний певец Зейн Малик.
На своей личной странице в Инстаграм Малик написал, что их малышка уже с ними. Она красивая и здоровая.
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"Пытаться выразить словами то, что я чувствую сейчас, было бы невыполнимой задачей", - признался певец своим подписчикам.
Напомним, о беременности американской супермодели Джиджи Хадид стало известно в апреле этого года.
Как сообщалось ранее, недавно Джиджи Хадид порадовала своих фанов снимками с беременным животом.