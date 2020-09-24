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Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые стали родителями: трогательные фото

Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые стали родителями: трогательные фото
Обновлено 08:38 Сегодня Телеграф
Супермодель Джиджи Хадид и экс-участник британской поп-группы One Direction, певец Зейн Малик стали родителями первенца.

У 25-летней американской модели Джиджи Хадид появился первенец. Этой новостью знаменитость поделилась на своей официальной странице в соцсети Инстаграм, опубликовав трогательное черно-белое фото ребенка.

 
 
 
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Также похожий снимок выложил и сам новоиспеченный отец, популярный 27-летний певец Зейн Малик.

Светлана Тарабарова стала мамой во второй раз и показала фото малышки

На своей личной странице в Инстаграм Малик написал, что их малышка уже с ними. Она красивая и здоровая.

 
 
 
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"Пытаться выразить словами то, что я чувствую сейчас, было бы невыполнимой задачей", - признался певец своим подписчикам.

Напомним, о беременности американской супермодели Джиджи Хадид стало известно в апреле этого года.

Как сообщалось ранее, недавно Джиджи Хадид порадовала своих фанов снимками с беременным животом.

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Дети, Зейн Малик, Джиджи Хадид.

Автор:

Телеграф
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