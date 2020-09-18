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По прежнему беременна: Джиджи Хадид умилила фанов новым снимком

По прежнему беременна: Джиджи Хадид умилила фанов новым снимком
16:18 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Американская супермодель Джиджи Хадид порадовала своих поклонников серией "беременных" снимков.

25-летняя модель опубликовала на своей странице в Instagram снимки, на которых показала свой беременный животик. Фото были сделаны на ферме матери Джиджи, модели Иоланды Хадид в Пенсильвании, где знаменитость провела самоизоляцию.

"27-ая неделя беременности, как быстро летит время", — написала в подписи к посту Джиджи.

 
 
 
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Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

За сутки пост набрал более 6 с половиной млн лайков и множество позитивных комментариев, в числе которых были и поздравления от ее звездных коллег. Бразильская супермодель Адриана Лима назвала Хадид "красивой мамочкой", а датская супермодель Хелена Кристенсен написала, что не может дождаться, когда увидит малыша.

"Как можно быть такой милой?", "Очень красивая", "Самая красивая", "Шикарная" - пишут восторженные фанаты.

"Лелею это время": беременная Джиджи Хадид показала нежные снимки, продемонстрировав свой животик

Отметим, что ранее отец Джиджи, Мохамед Хадид, написал трогательное письмо ее ребенку, подогрев слухи о тайных родах. Тоже самое сделала и ее сестра Белла, опубликовав интригующий пост в своем Instagram.

Сама Джиджи эти слухи не комментирует, как и ее бойфренд, музыкант Зейн Малик. Звездная пара вообще решила не раскрывать подробности о беременности и родах.

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Беременность, Модель, Джиджи Хадид.

Автор:

Телеграф
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