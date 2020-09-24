Светлана Тарабарова стала мамой во второй раз и показала фото малышки

Известная украинская исполнительница Светлана Тарабарова родила во второй раз и показала трогательное фото малышки.

30 летняя певица Светлана Тарабарова поделилась на своей официальной странице в Инстаграм первым снимком своего второго ребенка. Это девочка.

"Спасибо, солнышко, что ты у меня есть! 23.09 в 18:55, 54 см, 3560 грамм, девочка. Мы готовились к встрече с тобой", - написала в своем аккаунте Тарабарова.

View this post on Instagram A post shared by @tarabarova on Sep 23, 2020 at 8:58pm PDT

Подписчики украинской исполнительницы искренне поздравили звездную маму с пополнением в семье и оставили позитивные комментарии: "Пусть растет здоровая на радость родителям", "Поздравляю с рождением дочурки", "Поздравляю, пусть будет здоровой!"

Напомним, в мае этого года Светлана Тарабарова поделилась с фанатами радостной новостью - певица призналась, что беременна вторым ребенком.

Как сообщалось ранее, украинская исполнительница вышла замуж за своего концертного директора Алексея Бондаря в 2016 году, и в 2018 году у пары родился сын, которого назвали Ваней.