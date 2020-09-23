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Ярый поклонник превратил жизнь популярной украинской певицы в ад

Ярый поклонник превратил жизнь популярной украинской певицы в ад
Обновлено 17:38 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Украинская певица страдает от назойливого поклонника еще с июля 2018. Спустя два года певица решилась на откровенное признание и на своей странице в Фейсбук написала о происходящем в ее жизни.

"С июля 2018 моя жизнь превратилась в сплошной оголенный нерв и возникла угроза моего существования как артистки", - написала артистка.

 Девушка рассказала, что целых два года Кристина и ее команда находилась под киберпресингом. Сначала это были бот-атаки на социальные сети, "поклонник" сливал личные данные артистки в сеть, и в итоге он заблокировал онлайн продажи билетов на все концерты Соловий. В результате этого, два из которых совсем отменили, а еще на три зрители смогли купить только 30% билетов.

Оказалось, за этим стоял один человек, который таким "необычным" способом хотел обратить на себя внимание артистки, стать другом и работать в моей команде. 

На сегодня, "ярый поклонник" находится под стражей, и ему грозит лишение свободы.

Від липня 2018 року моє життя перетворилось на суцільний оголений нерв і постала загроза мого існування як артистки. За...

Опубликовано Христина Соловій Среда, 23 сентября 2020 г.

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Кристина поблагодарила всех, кто помогал ей, и кто поддерживал, или просто не отвернулся. Также, исполнительница особенно благодарна работникам киберполиции и Национальной полиции Украины.

"Эта история еще не закончилась и я не выдохнула с облегчением, но верю что справедливость есть. И за нее стоит бороться!"- подытожила Кристина.

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Певица, Кристина Соловий.

Автор:

Телеграф
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