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"Жизнь коротка. Цените каждый момент": Кристина Соловей презентовала новый трек (Видео)

"Жизнь коротка. Цените каждый момент": Кристина Соловей презентовала новый трек (Видео)
Обновлено 12:06 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram
Украинская певица Кристина Соловий опубликовала лирик-видео на свою новую песню "Коала".

Трек "Коала" - первая композиция из нового альбома певицы, который станет третьим в карьере Кристины. Презентация нового альбома запланирована на осень текущего года.

Автором музыки и слов стала сама Кристина Соловий. Премьера трека состоялась 14 августа на YouTube-канале певицы.

"Вы видели, как коалы обнимают деревья? С такой силой нежности обнимают любимых, а я еще и могу запрыгнуть с руками и ногами. Девушки знают как! Когда представляю коалу – чувствую всеохватывающую нежность и готова делиться ею со всем миром" - написала Кристина.

Человеческие отношения – это единственная важная вещь, которая держит этот мир. И даже если у отношений вышел срок годности – никогда не стоит забывать быть благодарным тем, кто разделил с вами самые счастливые мгновения, ведь жизнь коротка и нужно ценить каждый момент. Именно так описывает смысл песни Кристина Соловий.

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Лирик-видео к песне создала художница Алина Гаева и аниматор, монтажерка Кристина Лизанец. 

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Все по теме:

Музыка, Песня, Певица, Кристина Соловий.

Автор:

Телеграф
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