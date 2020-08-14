Monatik оценил: Lida Lee взбудоражила новым клипом на песню "Достопримечательность" (Видео)

Участница вокального шоу "Голос країни-10", бэк-вокалистка Дмитрия Монатика Lida Lee стала первой артисткой MONATIK Corporation.

Украинская певица Lida Lee опубликовала видеоклип на свою первую сольную песню. Трек получил название "Достопримечательность". Видео вышло на Youtube-канале артистки.

Режиссером видео выступила Таня Муиньо, известная своим сотрудничеством с MONATIK, Katy Perry, испанкой Rosalia, казахстанским репером Скриптонитом и другими артистами.

Хореография Дениса Стульникова вдохновлена постановками 60-х годов.

Площадкой для съемок стал Одесский театр оперы и балета.

Напомним, украинский хитмейкер MONATIK (Дмитрий Монатик) решил начать помогать молодым талантам и "взял под свое крыло" одну из участниц шоу "Голоса країни".