Kazka представила черно-белый клип на трек "Пісня Сміливих Дівчат" (Видео)

Черно-белое видео украинская группа снимала в Дубае.

Украинская группа Kazka презентовал клип на "Пісню сміливих дівчат". Ролик снимали в Дубае в сотрудничестве с британской студией Pulse Films во главе с режиссером Саванной Стэн.

Съемки нового клипа KAZKA развернулись на фоне знаковых достопримечательностей города Объединенных Арабских Эмиратов.

Наряды для Александры Зарицкой и танцоров создавали арабские дизайнеры, а за хореографию отвечала Налие из GRLS.

Напомним, что трек вошел в прошлогодний альбом коллектива под названием Nirvana.

Как сообщалось ранее, солистка KAZKA Александра Зарицкая предупредила о мошенниках, использующих ее имя.