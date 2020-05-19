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Светлана Тарабарова беременная вторым ребенком (Фото)

Светлана Тарабарова беременная вторым ребенком (Фото)
12:43 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Фотодоказательство артистка опубликовала на личной странице в Instagram.

Украинская певица TARABAROVA (Светлана Тарабарова) поделилась с поклонниками радостной новостью - она снова станет мамой. 

На черно-белых снимках 29-летняя звезда позирует в белом брючном костюме и черном бюстгальтере, обнажив внушительных размеров животик. Судя по фото, певица находится на шестом-седьмом месяце беременности.

"Друзья, я хочу поделиться с вами. Я в положении, во второй раз. Несмотря на сложности, которые сопровождают период беременности, я считаю, что женщина в положении самая красивая!", - поделилась Светлана. 

 
 
 
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Ти #найкрасивіша Друзі, я хочу поділитися з вами. Я при надії, вдруге Не зважаючи на складнощі, які супроводжують період вагітності, я вважаю, що жінка при надії найкрасивіша! Жодних комплексів – ти найкрасивіша! Дівчатка, я знаю, що в багатьох з вас є казкові фото з животиком, тож викладайте їх із хештегом #найкрасивіша та давайте наповнимо цей світ красою, любов’ю та ніжністю Фото @elenponomaryova тільки тобі я можу довірити найцінніші фото, дякую тобі і всі команді дякую @pollypiony за makeup та підтримку Look by @monamooncomua Мені так легко з вами, дякую Коханому та сину за підтримку. Я щаслива#TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики

Публикация от @ tarabarova

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Напомним, что Светлана Тарабарова вышла замуж за своего концертного директора Алексея Бондаря, который старше нее на 14 лет, в 2016-м году. Пара провела сказочный медовый месяц в Риме. 9 сентября 2018 года у супругов родился их первенец - сын Иван.

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Беременность, Певица, Артистка, Светлана Тарабарова, Тарабарова.
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