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В черном бикини: беременная Сиара устроила жаркую фотосессию

В черном бикини: беременная Сиара устроила жаркую фотосессию
22:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Сиара и ее муж ожидают на появления мальчика.

Среди американских знаменитостей, находящихся на последних месяцах беременности, становятся популярными обнаженные фотосессии. Эшли Грэм, Дженна Деван, Искра Лоуренс уже похвастались жаркими снимками перед родами.

Теперь же к ним присоединилась беременная певица Сиара. На официальной инстаграм-странице Сиара опубликовала серию соблазнительных снимков в бикини.

Сексуальную фотосессию артистка устроила во дворе своего роскошного дома в Калифорнии. Будущая мамочка вышла позагорать в черном бикини, соломенной шляпе и солнцезащитных очках. 

 
 
 
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The Bump is Bumpin 

Публикация от Ciara (@ciara)

 Сиара рассекретила пол будущего малыша: кого ждет певица

Немало поклонников артистки отметили, что беременность не повлияла на сексуальность Сиары. Даже с большим круглым животом она выглядит непревзойденно.

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Беременность, Фотосессия, Сиара, Певица.
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