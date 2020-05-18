В черном бикини: беременная Сиара устроила жаркую фотосессию

Среди американских знаменитостей, находящихся на последних месяцах беременности, становятся популярными обнаженные фотосессии. Эшли Грэм, Дженна Деван, Искра Лоуренс уже похвастались жаркими снимками перед родами.
Теперь же к ним присоединилась беременная певица Сиара. На официальной инстаграм-странице Сиара опубликовала серию соблазнительных снимков в бикини.
Сексуальную фотосессию артистка устроила во дворе своего роскошного дома в Калифорнии. Будущая мамочка вышла позагорать в черном бикини, соломенной шляпе и солнцезащитных очках.
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Немало поклонников артистки отметили, что беременность не повлияла на сексуальность Сиары. Даже с большим круглым животом она выглядит непревзойденно.