Скачать
Вторник, 14.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский анонсировал прибытие в Украину еще 11 самолетов с медоборудованием (Видео)
Зеленский анонсировал прибытие в Украину еще 11 самолетов с медоборудованием (Видео)
Смертность COVID-19: кто в группе риска из-за коронавируса
Смертность COVID-19: кто в группе риска из-за коронавируса
УЕФА решит судьбу футбола 21-22 апреля
УЕФА решит судьбу футбола 21-22 апреля
Пройдите тест и узнайте, какие страхи мешают Вам добиться успеха
Пройдите тест и узнайте, какие страхи мешают Вам добиться успеха

Сиара рассекретила пол будущего малыша: кого ждет певица

Сиара рассекретила пол будущего малыша: кого ждет певица
21:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Сиара вместе с мужем Расселом Уилсоном разыграла настоящее шоу перед дочерью и сыном.

34-летняя американская певица ждет появления третьего ребенка.

Звезда не избегает публичности и с радостью делится личной жизнью на страницах своего инстаграма. В начале февраля Сиара подтвердила слухи о беременности на красной дорожке вечеринки Vanity Fair. Лишь за несколько месяцев пара решилась обнародовать пол будущего ребенка и сделала это феерично.

Сиара опубликовала трогательное видео вместе с мужем Расселом Уилсоном, на котором родители демонстрируют 5-летнему сыну и 2-летней дочке, что скоро у них появится младший братик. Счастливые супруги на глазах у детей пустили фейерверки из конфетти голубого цвета.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Gender Reveal!! What’s it gong to be @DangeRussWilson ?!! Aaaaaah!!! ‬ ‬

Публикация от Ciara (@ciara)

Кэти Перри и Орландо Блум сообщили пол своего ребенка

Так они публично признались, что ждут рождения мальчика. Судя по всему, эти новости радуют как знаменитую мамочку, так и известного папу, ведь вместе они исполнили зажигательный танец и не скрывали своих эмоций.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беременность, Сиара, Певица, Пол ребенка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 13 апреля: коронавирус, пожары в Чернобыле и поправки к госбюджету-2020
02 Роскошные поздравления с днем рождения в стихах и картинках на 14 апреля
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 апреля
04 Великий вторник 14 апреля: что обязательно нужно сделать в этот день
05 "Здравого смысла нет": продуктовые рынки снова закроют
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВОЗ: Мир еще не прошел пик пандемии COVID-19
ВОЗ: Мир еще не прошел пик пандемии COVID-19
Эпидемия COVID-19: Румыния на месяц продлила чрезвычайное положение
Эпидемия COVID-19: Румыния на месяц продлила ЧП
Кличко рассказал, при каких условиях и когда ослабят карантин в столице
Кличко: при каких условиях ослабят карантин в Киеве
Какая стоимость продуктов по состоянию на 14 апреля 2020 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 14 апреля 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь