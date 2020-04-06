Кэти Перри и Орландо Блум сообщили пол своего ребенка

Новости шоу бизнеса:На своей странице в Instagram 35-летняя поп-звезда, которая объявила о беременности 5 марта, опубликовала новое фото своего возлюбленного.

Американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум рассекретили пол своего будущего малыша, который должен появиться на свет летом этого года.

На снимке 43-летний Блум изображен со счастливой улыбкой и лицом, измазанным нежно-розовым кремом. В подписи к кадру Перри сообщила, что у них родится девочка.

"Это девочка!", — написала будущая мама.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-i0HZ7HaFw/

Напомним, Перри познакомилась с Орландо Блумом на 73-ей церемонии Золотой глобус в феврале 2016 года. В конце февраля 2017 года Перри сделала официальное заявление, в котором сообщила, что они с бойфрендом расстались после почти года отношений. Причиной разрыва, по данным СМИ, стало то, что актер якобы увлекся другой девушкой.

Впрочем, в 2019 году Кэти вновь заявила, что они с Орландо встречаются. 14 февраля 2019 года стало известно о помолвке пары, а в марте 2020 года — о беременности певицы.