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Это случилось: Джиджи Хадид подтвердила свое "особое положение"

Это случилось: Джиджи Хадид подтвердила свое "особое положение"
09:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Американская модель впервые прокомментировала слухи о своей беременности и наконец подтвердила, что ожидает рождения первенца.

После двух дней слухов в прессе Джиджи Хадид наконец нарушила молчание и подтвердила, что беременна. Будущее пополнение в семье она прокомментировала в новом выпуске The Tonight Show.

Джиджи Хадид призналась, что сейчас ее жизнь слишком эмоциональная. Во время празднования своего 25-летия девушка плакала каждые пять минут в течение часа.

Знаменитость не скрывала, что хотела самостоятельно объявить о состоянии при надежде, однако искренне благодарна общественности за многочисленные поздравления и пожелания.

Очевидно, мы хотели, чтобы мы могли объявить это на собственных условиях, но мы очень взволнованы, рады и благодарны за все добрые пожелания и поддержку. Хорошо, что в это время можно побыть дома всем вместе и действительно чувствовать это изо дня в день, – сообщила Джиджи Хадид.

Несмотря на предположения в СМИ, что пара ждет рождения дочери, модель не стала раскрывать больше никаких личных подробностей и сроков беременности. Во время онлайн-трансляции звезда предстала в объемной куртке и черном костюме, которые полностью скрыли изменения ее фигуры. Судя по всему, она не спешит акцентировать на округлом животе новыми образами.

"Я не уверен, правда это или нет": отец Джиджи Хадид о беременности дочери

Также Джиджи Хадид вспомнила, каким было празднование ее дня рождения, который она отметила в узком семейном кругу на ферме в Пенсильвании. Она призналась, что то ли из-за беременности, или через длительный карантин, стала слишком эмоциональной. "Я плакала каждые пять минут в течение часа", – рассказала модель. Будущая мамочка подчеркнула, что такое своеобразное восхищение в ней вызвал праздничный торт в форме пончика, который для нее приготовил именитый американский пекарь Бадди Валастро несмотря на карантин.

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Беременность, Модель, Зейн Малик, Джиджи Хадид.
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