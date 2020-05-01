Это случилось: Джиджи Хадид подтвердила свое "особое положение"

Новости шоу бизнеса:Американская модель впервые прокомментировала слухи о своей беременности и наконец подтвердила, что ожидает рождения первенца.

После двух дней слухов в прессе Джиджи Хадид наконец нарушила молчание и подтвердила, что беременна. Будущее пополнение в семье она прокомментировала в новом выпуске The Tonight Show.

Джиджи Хадид призналась, что сейчас ее жизнь слишком эмоциональная. Во время празднования своего 25-летия девушка плакала каждые пять минут в течение часа.

Знаменитость не скрывала, что хотела самостоятельно объявить о состоянии при надежде, однако искренне благодарна общественности за многочисленные поздравления и пожелания.

Очевидно, мы хотели, чтобы мы могли объявить это на собственных условиях, но мы очень взволнованы, рады и благодарны за все добрые пожелания и поддержку. Хорошо, что в это время можно побыть дома всем вместе и действительно чувствовать это изо дня в день, – сообщила Джиджи Хадид.

Несмотря на предположения в СМИ, что пара ждет рождения дочери, модель не стала раскрывать больше никаких личных подробностей и сроков беременности. Во время онлайн-трансляции звезда предстала в объемной куртке и черном костюме, которые полностью скрыли изменения ее фигуры. Судя по всему, она не спешит акцентировать на округлом животе новыми образами.

Также Джиджи Хадид вспомнила, каким было празднование ее дня рождения, который она отметила в узком семейном кругу на ферме в Пенсильвании. Она призналась, что то ли из-за беременности, или через длительный карантин, стала слишком эмоциональной. "Я плакала каждые пять минут в течение часа", – рассказала модель. Будущая мамочка подчеркнула, что такое своеобразное восхищение в ней вызвал праздничный торт в форме пончика, который для нее приготовил именитый американский пекарь Бадди Валастро несмотря на карантин.