"Я не уверен, правда это или нет": отец Джиджи Хадид о беременности дочери

Новости шоу бизнеса:Отец звезды публично признался, что пока не знает, правдивы ли эти слухи.

25-летняя американская модель вскоре станет мамой. В прессе даже успели предположить, что Джиджи Хадид и бывший участник группы One Direction Зейн Малик ждут появления девочки. Однако богатый отец звезды до сих пор не знает, верить ли слухам о беременности дочери. Свой комментарий он выразил в инстаграм-трансляции канала Al Jadeed.

Как выяснилось, Джиджи не стала сообщать Мохаммеду Хадиду о своей беременности. Впервые иордано-американский застройщик услышал о беременности дочери в СМИ. Сначала он отказался от каких-либо комментариев, отметив, что не выносит личную жизнь на рассмотрение общественности.

Однако уже следующей фразой он дал понять, что действительно обсуждал это с дочкой-моделью, а сама звезда решила оставить свою беременность в тайне от отца до официального публичного подтверждения.

Позвольте мне осознать это и поговорить сначала с ней, я не уверен, правда это или нет. Если она беременна, я буду очень счастлив, если ребенок и она здоровы. Я буду очень горд за нее, если у нее родится малыш, - признался Мохамед Хадид.

Отметим, что Йоланда Хадид первой из семьи подтвердила, что ее старшая дочь Джиджи ждет появления первенца. Она не стала раскрывать пол малыша, однако призналась, что роды состоятся уже в сентябре.