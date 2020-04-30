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"Мы очень счастливы": мама Джиджи Хадид подтвердила беременность дочери

"Мы очень счастливы": мама Джиджи Хадид подтвердила беременность дочери
14:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Йоланда Хадид подтвердила беременность дочери.

Звездная мама Йоланда Хадид подтвердила информацию о беременности своей дочери, супермодели Джиджи Хадид. 25-летняя манекенщица и 27-летний певец Зейн Малик ждут появление первенца.

О том, что Джиджи действительно беременна, Йоланда Хадид рассказала в интервью голландскому телеканалу RTL Boulevard. Мама всемирно известных сестер-моделей Джиджи и Беллы Хадид отметила, что ее старшая дочь ждет ребенка.

Я восторге от того, что стану бабушкой уже в сентябре, особенно после того, как совсем недавно потеряла свою маму. В этом и заключается прелесть жизни – одна душа покидает нас и приходит новая. Мы очень счастливы, – заявила Хадид.

СМИ: супермодель Джиджи Хадид беременна

Инсайдеры из близкого окружения звездной семьи также рассказали, что у одной из самых красивых пар Голливуда – бывшего солиста группы One Direction Зейна Малика и модели Джиджи Хадид родится дочь.

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Беременность, Модель, Зейн Малик, Джиджи Хадид, Йоланда Хадид.
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