"Мы очень счастливы": мама Джиджи Хадид подтвердила беременность дочери

Новости шоу бизнеса:Йоланда Хадид подтвердила беременность дочери.

Звездная мама Йоланда Хадид подтвердила информацию о беременности своей дочери, супермодели Джиджи Хадид. 25-летняя манекенщица и 27-летний певец Зейн Малик ждут появление первенца.

О том, что Джиджи действительно беременна, Йоланда Хадид рассказала в интервью голландскому телеканалу RTL Boulevard. Мама всемирно известных сестер-моделей Джиджи и Беллы Хадид отметила, что ее старшая дочь ждет ребенка.

Я восторге от того, что стану бабушкой уже в сентябре, особенно после того, как совсем недавно потеряла свою маму. В этом и заключается прелесть жизни – одна душа покидает нас и приходит новая. Мы очень счастливы, – заявила Хадид.

Инсайдеры из близкого окружения звездной семьи также рассказали, что у одной из самых красивых пар Голливуда – бывшего солиста группы One Direction Зейна Малика и модели Джиджи Хадид родится дочь.