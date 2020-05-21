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Джиджи Хадид призналась, что работала на Неделе моды уже будучи беременной

Джиджи Хадид призналась, что работала на Неделе моды уже будучи беременной
18:35 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Буквально месяц назад популярная модель Victoria’s Secret официально подтвердила, что находится в интересном положении.

Недавно Джиджи Хадид пообщалась в прямом эфире с визажистом Эрин Парсонс.

Они поговорили о внешности и бьюти-процедурах, а в один момент Хадид сказала, что в феврале этого года работала на Неделе моды уже будучи беременной.

Джиджи отметила, что многие люди, обсуждая ее внешность, говорят, что она "что-то сделала" с лицом.

 
 
 
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Last night- @TOMFORD’s West Coast ! Thank you forever and always Tom and @carineroitfeld- I will never forget your support from the beginning, and it will never stop being an honor!! @pg_dmcasting #TOMFORDAW20

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"Так забавно смотреть, что пишут в Интернете. Люди думают, что я придаю бровям особую форму, чтобы они были сильно изогнуты. Но если вы посмотрите на мои детские фотографии, там у меня точно такие же изогнутые брови. А еще люди думают, что накачиваю лицо филлерами, поэтому оно такое круглое. Оно у меня круглое с рождения. Об этом особенно говорили, когда была Неделя моды, где я уже несколько месяцев как была беременна", - сказала Джиджи.

 
 
 
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Отец ребенка Хадид - ее бойфренд музыкант Зейн Малек. Они начали встречаться в 2015 году и уже дважды расставались. Сейчас они вместе проводят карантин. По информации СМИ, у звездной пары родится девочка. В прошлом месяце журналисты связались с матерью Джиджи, которая подтвердила, что станет бабушкой, но о поле ребенка она ничего не сказала.

"Я так рада, что в сентябре стану бабушкой. Совсем недавно я потеряла маму. Но в этом и есть красота жизни: одна душа покидает нас, и приходит новая. Мы все очень счастливы", - сказала Иоланда Хадид.

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Все по теме:

Беременность, Неделя моды, Зейн Малик, Джиджи Хадид, Эрин Парсонс.
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