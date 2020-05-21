Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози: кто из супругов не хотел иметь детей

Новости шоу бизнеса:Как предполагается, Мэри-Кейт не смогла смириться с нежеланием мужа заводить ребенка.

Известные супруги Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози недавно ошарашили новостью, что срочно подают на развод.

Официальных заявлений о причинах разрыва пара прессе так и не дала, но инсайдеры западных СМИ начали делиться собственными догадками. Одной из таких стало нежелание иметь детей со стороны 50-летнего мужчины.

У брата бывшего президента Франции Николя Саркози - Оливье уже есть двое детей от первого брака с Шарлоттой Бернард: взрослые сын Жюльен и дочь Марго. Поэтому в возрасте 50 лет он уже не планировал заводить детей, в то время как 33-летняя Мэри-Кейт Олсен еще никогда не была матерью.

Ранее пара этому вопросу не давала особого значения, но с годами супруги начали понимать, что не могут прийти к общему согласию, сообщил инсайдер изданию People.