Развод Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози: Эшли Олсен поддержала сестру

Новости шоу бизнеса:Эшли Олсен поддерживает сестру, которая рассталась с Оливье Саркози.

13 мая стало известно, что Мэри-Кейт Олсен порвала с Оливье Саркози и сейчас требует ускорения бракоразводного процесса. Дело в том, что муж пытается выставить знаменитость из дома.

Многие были удивлены тому, что пара, которая, как все считали, жила душа в душу, так некрасиво рассталась.

Журналисты портала E! Online решили выяснить, что обо всей этой ситуации думает сестра Мэри-Кейт Эшли. Сама актриса пока не готова отвечать на вопросы репортеров. Зато анонимный инсайдер подтвердил информацию о том, что сестры сейчас вместе.

По его словам, Мэри-Кейт с самого начала бракоразводного процесса находится в загородном доме, где Эшли проводит карантин. Сестра старается всячески поддерживать женщину, которая испытывает стресс в связи с тем, что ее развод стал достоянием общественности, а муж практически предал ее.

Чтобы хоть немного помочь Мэри-Кейт, Эшли собрала в своем особняке всех их общих друзей. Актриса уверена, что общение с людьми поможет сестре развеяться и не зацикливаться на неудавшемся браке.

"Мэри-Кейт ждет очень некрасивый бракоразводный процесс. Ее отношения с Оливье в последнее время стали напряженными", — поделился инсайдер с журналистами.