Знакомьтесь с моим новым телом: беременная Эмили Ратаковски обнажилась в Instagram

В понедельник, 26 октября, известная американская модель Эмили Ратаковски объявила, что беременна. Девушка находится на 20 неделе беременности.

Будущая мамочка не вдавалась в подробности – Эмили и ее супруг Себастьян Бир-Макклард решили пока не говорить пол ребенка, да и сами они пока узнавать не хотят.

А во вторник, 27 октября, на своей страничке в Инстаграм модель опубликовала новые снимки, на которых престала обнаженной – в одних лишь носочках. На фото отчетливо видно значительно округлившийся живот Ратаковски.

«Знакомлюсь со своим новым телом» - подписала снимки Эмили.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 20 weeks getting to know my new body Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 27 Окт 2020 в 5:42 PDT

Также, модель поделилась нежными кадрами, сделанными для глянца Vogue. В подписи к снимкам, Эмили написала, что на удивление спокойна ко всему, что касается ее беременности.

На снимках модель позирует топлес, прикрываясь большим цветком.

«Вместо страха я чувствую покой. Я уже учусь у этого человека внутри своего тела» – рассказала Ратаковски.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 27 Окт 2020 в 7:37 PDT

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