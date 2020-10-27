Скачать
Вторник, 27.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Азербайджан похвастался видео удара по колонне с «министром обороны» Нагорного Карабаха
Азербайджан похвастался видео удара по колонне с «министром обороны» Нагорного Карабаха
На Троещине в Киеве загорелась многоэтажка: видео пожара
На Троещине в Киеве загорелась многоэтажка: видео пожара
Главарь банды, участвовавший в захвате Крыма, засветился в Карабахе (фото)
Главарь банды, участвовавший в захвате Крыма, засветился в Карабахе (фото)
Лукашенко пошел на попятную после угроз в адрес бастующих (видео)
Лукашенко пошел на попятную после угроз в адрес бастующих (видео)

Знакомьтесь с моим новым телом: беременная Эмили Ратаковски обнажилась в Instagram

Знакомьтесь с моим новым телом: беременная Эмили Ратаковски обнажилась в Instagram
Обновлено 17:06 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В понедельник, 26 октября, известная американская модель Эмили Ратаковски объявила, что беременна. Девушка находится на 20 неделе беременности.

Будущая мамочка не вдавалась в подробности – Эмили и ее супруг Себастьян Бир-Макклард решили пока не говорить пол ребенка, да и сами они пока узнавать не хотят.

А во вторник, 27 октября, на своей страничке в Инстаграм модель опубликовала новые снимки, на которых престала обнаженной – в одних лишь носочках. На фото отчетливо видно значительно округлившийся живот Ратаковски.

«Знакомлюсь со своим новым телом» - подписала снимки Эмили.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

20 weeks  getting to know my new body

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Также, модель поделилась нежными кадрами, сделанными для глянца Vogue. В подписи к снимкам, Эмили написала, что на удивление спокойна ко всему, что касается ее беременности.

На снимках модель позирует топлес, прикрываясь большим цветком.

«Вместо страха я чувствую покой. Я уже учусь у этого человека внутри своего тела» – рассказала Ратаковски.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Ранее, «Телеграф сообщал, что солистку "А-Студио" "поймали" на отдыхе в Дубаи с заметно округлившимся животом - Кети Топурия тоже ждет малыша.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Беременность, Модель, Емили Ратаковски.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Юлия Тимошенко заявила о победе Ляшко на 208 округе, но обратила внимание на фальсификации
02 Кто побеждает на выборах в Киеве: появились свежие данные
03 Губадлы 27 лет был в оккупации Армении: Азербайджан показал видео из освобожденного города в Карабахе
04 Температура за 40: россиянин рассказал, как едва не умер от вакцины Путина
05 В Египте акула откусила часть руки ребенку из Украины и покусала его мать: что известно об этом инциденте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Офисе президента вспышка коронавируса: могли заразиться уже несколько замов Ермака
В Офисе президента вспышка коронавируса: могли заразиться уже несколько замов Ермака
Голый мужчина устроил прогулку по Киеву: видео бурно обсуждают в сети
Голый мужчина устроил прогулку по Киеву: видео бурно обсуждают в сети
Деньги из коронавирусного фонда «закатывают» в асфальт: появилась подробная инфографика
Деньги из коронавирусного фонда «закатывают» в асфальт: появилась подробная инфографика
Жена Виктора Павлика устроила откровенную фотосессию
Жена Виктора Павлика устроила откровенную фотосессию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь