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Кети Топурия похорошела в ожидании малыша (фото)

Кети Топурия похорошела в ожидании малыша (фото)
Обновлено 10:24 Сегодня Телеграф Фото: instagram

За 2020 год было очень много слухов и предположений о беременности солистки «А’Студио» Кэти Топурии, однако сама исполнительнице этот факт тщательно скрывает. Но большие объемные наряды и опубликованные снимки только выше пояса наводят на мысль, что нас обманывают – и артистка таки беременна.

 
 
 
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Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

В начале октября в глаза СМИ попала детская коляска в доме Топурии, которую певица засветила в Инстаграм сторис. Это сразу породило слухи о том, что певица Кэти Топурия уже родила. После таких новостей, и волны поздравлений, исполнительница опровергла эту информацию.

«Оказывается, я родила. Я такого не слышала. Очень вас прошу. Не слушайте, не читайте желтую прессу. Это какой-то кошмар», — отреагировала на слухи Топурия.

Но как бы Кэти не отрицала свою беременность, теперь ей уже не отвертеться. Внимательный поклонник заметил девушку, отдыхающую на одном из пляжей Дубаи. На снимке отчетливо видно уже очень округлившийся животик артистки.

Журналисты сообщают, что Топурия находится на 7 месяце беременности, а это значит, что на Новый год кого-то ждет подарок. А именно возлюбленного Кэти – бизнесмена Льва Деньгова. Источники из окружения пары сообщают, что артистка ждет мальчика.

 
 
 
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Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

Для Топурии это будет второй ребенок — певица уже воспитывает пятилетнюю дочь Оливию, которую родила от бизнесмена Льва Гейхмана.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что американская модель Эмили Ратаковски ждет первенца.

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Беременность, Певица, Кэти Топурия.

Автор:

Телеграф
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