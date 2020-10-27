Кети Топурия похорошела в ожидании малыша (фото)

За 2020 год было очень много слухов и предположений о беременности солистки «А’Студио» Кэти Топурии, однако сама исполнительнице этот факт тщательно скрывает. Но большие объемные наряды и опубликованные снимки только выше пояса наводят на мысль, что нас обманывают – и артистка таки беременна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) 18 Окт 2020 в 10:02 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) 29 Сен 2020 в 1:15 PDT

В начале октября в глаза СМИ попала детская коляска в доме Топурии, которую певица засветила в Инстаграм сторис. Это сразу породило слухи о том, что певица Кэти Топурия уже родила. После таких новостей, и волны поздравлений, исполнительница опровергла эту информацию.

«Оказывается, я родила. Я такого не слышала. Очень вас прошу. Не слушайте, не читайте желтую прессу. Это какой-то кошмар», — отреагировала на слухи Топурия.

Но как бы Кэти не отрицала свою беременность, теперь ей уже не отвертеться. Внимательный поклонник заметил девушку, отдыхающую на одном из пляжей Дубаи. На снимке отчетливо видно уже очень округлившийся животик артистки.

Журналисты сообщают, что Топурия находится на 7 месяце беременности, а это значит, что на Новый год кого-то ждет подарок. А именно возлюбленного Кэти – бизнесмена Льва Деньгова. Источники из окружения пары сообщают, что артистка ждет мальчика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) 4 Июл 2020 в 3:10 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) 12 Сен 2020 в 3:47 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) 6 Авг 2020 в 11:55 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) 31 Июл 2020 в 9:36 PDT

Для Топурии это будет второй ребенок — певица уже воспитывает пятилетнюю дочь Оливию, которую родила от бизнесмена Льва Гейхмана.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что американская модель Эмили Ратаковски ждет первенца.