Папочка и малышка: появились свежие фото Брэдли Купера с дочкой

Новости шоу бизнеса:Вместе с папой двухлетняя дочь американского актера Лея де Сен посетила публичное мероприятие.

Папа взял малышку на церемонию награждения юмористической премией имени Марка Твена.

Брэдли Купер в начале лета расстался с российской моделью Ириной Шейк Не Леди Гага: какая женщина повлияла на расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера после четырех лет в браке. Как отмечали сами супруги, они много вложили в эти отношения, поэтому сделают все возможное, чтобы развод никак не сказался на судьбе их дочери.

Брэдли Купер решил показать миру свою очаровательную дочурку. Актера пригласили для вручения награды своему другу и коллеге по фильму "Звезда родилась", американскому комику Дейву Шапеллу. Для публичного дебюта в Вашингтоне Лее де Сен выбрали черное платье со звездным принтом и черный пуховый жилет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@bradleycooper__original) 28 Окт 2019 в 3:33 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от(@kimseongjin6665) 28 Окт 2019 в 6:31 PDT

Звездного папы сфотографировали с восторженной доченькой на коленях. Девочка покорила сердца интернет-аудитории своими светлыми кудрями и голубыми глазками.

Напомним, что 52-летняя Лора Дерн опровергла слухи об их романе с Брэдли Купером, чье расставание с российской моделью Ириной Шейк было весьма громким. Дерн указала на то, что с Брэдли они исключительно друзья, почти как семья, но ни капли не пара.