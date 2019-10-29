Скачать
Вторник, 29.10.2019
Зеленский о разведении сил: Никто не гонится за Нормандским форматом прямо завтра
Зеленский о разведении сил: Никто не гонится за Нормандским форматом прямо завтра
Зеленский приветствовал принятие Радой закона о добровольцах
Зеленский приветствовал принятие закона о добровольцах
Сборная Украины останется без болельщиков на матче с Сербией
Сборная Украины останется без болельщиков на матче с Сербией
Ученые исследовали токсин аэролизин и превратили его в биосенсор
Ученые исследовали токсин аэролизин и превратили его в биосенсор

Папочка и малышка: появились свежие фото Брэдли Купера с дочкой

Папочка и малышка: появились свежие фото Брэдли Купера с дочкой
21:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Вместе с папой двухлетняя дочь американского актера Лея де Сен посетила публичное мероприятие.

Папа взял малышку на церемонию награждения юмористической премией имени Марка Твена.

Брэдли Купер в начале лета расстался с российской моделью Ириной Шейк Не Леди Гага: какая женщина повлияла на расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера после четырех лет в браке. Как отмечали сами супруги, они много вложили в эти отношения, поэтому сделают все возможное, чтобы развод никак не сказался на судьбе их дочери.

Брэдли Купер решил показать миру свою очаровательную дочурку. Актера пригласили для вручения награды своему другу и коллеге по фильму "Звезда родилась", американскому комику Дейву Шапеллу. Для публичного дебюта в Вашингтоне Лее де Сен выбрали черное платье со звездным принтом и черный пуховый жилет. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от (@bradleycooper__original)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от(@kimseongjin6665)  

Санта Димопулос мило поздравила своего сына с днем рождения (Фото)

Звездного папы сфотографировали с восторженной доченькой на коленях. Девочка покорила сердца интернет-аудитории своими светлыми кудрями и голубыми глазками.

Напомним, что 52-летняя Лора Дерн опровергла слухи об их романе с Брэдли Купером, чье расставание с российской моделью Ириной Шейк было весьма громким. Дерн указала на то, что с Брэдли они исключительно друзья, почти как семья, но ни капли не пара.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Брэдли Купер, Знаменитости, Дочь, Фото.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полезен ли плавленый сыр: ответ диетологов
02 Маникюр осень 2019: нежные идеи дизайна на форму "балерина" (Фото)
03 Выпадение волос: как избежать этой проблемы
04 Кофе по утрам: удовольствие или опасность
05 Прогноз погоды на вторник: на Украину наступает холод с туманами и дождями
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вспышка дифтерии: Зеленского призывают созвать СНБО
Вспышка дифтерии: Зеленского призывают созвать СНБО
Дело Маркива: Аваков поговорил с послом Италии
Дело Маркива: Аваков поговорил с послом Италии
&quot;Закрытые пляжи&quot; отныне вне закона
"Закрытые пляжи" отныне вне закона
Папочка и малышка: появились свежие фото Брэдли Купера с дочкой
Папочка и малышка: появились свежие фото Брэдли Купера с дочкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь