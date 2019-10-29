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Санта Димопулос мило поздравила своего сына с днем рождения (Фото)

Санта Димопулос мило поздравила своего сына с днем рождения (Фото)
18:05 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская певица Санта Димопулос трогательно поздравила сына с днем рождения. Сегодня мальчику исполняется 11 лет.

29 октября сын украинской певицы Санты Димопулос отмечает день рождения - Даниэлю исполняется 11 лет.

По случаю праздника счастливая мама опубликовала серию снимков с именинником и сопроводила их трогательными строками.

"С Днем рождения, душа моя. Все слова кажутся банальными, когда хочется выразить чувства этому человеку... Просто скажу, что ты самый лучший в мире сын, что я постоянно благодарю вселенную за тебя. Ты такой, как я мечтала – моя гордость, моя опора, мой друг, моя радость. Когда ты улыбаешься - улыбается весь мир. Люблю тебя бесконечно и всегда буду рядом", - написала Санта.

 
 
 
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Поздравил мальчика в соцсети и папа - украинский шоумен Андрей Джеджула.

"В твой день рождения я желаю тебе ставить цели и добиваться их никогда не останавливаться никогда не сдаваться, быть счастливым, здоровым и жить так, чтобы никогда не жалеть о своих поступках и так, чтобы я всегда гордился тобой! Цени каждый момент и не бойся быть мечтателем, они создали все, что есть на этой планете!!! Люблю тебя! Твой папа! Всегда плечо к плечу!", - написал шоумен, опубликовав фото с сыном.

 
 
 
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Напомним, что Димопулос была гражданской женой Джеджулы. Отношения пары продлились четыре года. В 2008 году у них родился сын Даниэль. Сейчас Санта замужем за совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко, от которого в сентябре этого года родила дочь Софию.

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Санта Димопулос, Знаменитости, Звезды, Певица, День рождение, Украинская певица.
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