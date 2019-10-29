Жена Владимира Остапчука впервые прокомментировала развод

Новости шоу бизнеса:Несмотря на расставание с Владимиром, Елена продолжает болеть за него на "Танцях з зірками".

Елена Войченко, супруга украинского ведущего и участника шоу "Танці з зірками-2019" Владимира Остапчука, поделилась своими эмоциями от расставания с мужем.

На своей странице в Instagram девушка оставила пост, в котором назвала изменения в жизни "незапланированными", а также поделилась планами на будущее.

"К сожалению, жизнь, непредсказуемая штука и в моей случились незапланированные мной изменения. Знаю, что новые вызовы сделают меня сильнее и лучше", - пишет Елена.

"Я счастлива, что прожила 15 лет любя и даря свою любовь. Начиная от студенчества в небольшом городке, неимения ничего, кроме любви и друг друга, работы учителями, постановки общих целей, которые привели к переезду в столицу, успеху в карьере, жизни на две страны, ради детей и стремлений познавать мир. Я рада, что смогла годами поддерживать, помогать, советовать, быть надежным, верным партнером и пройти этот путь достойно, бок о бок. Ценю этот жизненный опыт, ведь каждый мой день был наполнен абсолютно разными палитрами красок. Этот период был как американские горки. Но главное, это то, кем мы стали сегодня и чего достигли вместе", - добавила жена ведущего.

Елена отметила, что сейчас главная ее ценность - это ее дети: "Они мое главное счастье в жизни. Каждый мой день и каждый мой шаг посвящен им".

Напомним, что вместе с Остапчуком она воспитывает 6-летюю дочь Эмилию и сына Эвана-Александра, который родился в марте 2018 года.