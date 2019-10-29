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Вторник, 29.10.2019
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Жена Владимира Остапчука впервые прокомментировала развод

Жена Владимира Остапчука впервые прокомментировала развод

Жена Владимира Остапчука впервые прокомментировала развод
13:56 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Несмотря на расставание с Владимиром, Елена продолжает болеть за него на "Танцях з зірками".

Елена Войченко, супруга украинского ведущего и участника шоу "Танці з зірками-2019" Владимира Остапчука, поделилась своими эмоциями от расставания с мужем.

На своей странице в Instagram девушка оставила пост, в котором назвала изменения в жизни "незапланированными", а также поделилась планами на будущее.

"К сожалению, жизнь, непредсказуемая штука и в моей случились незапланированные мной изменения. Знаю, что новые вызовы сделают меня сильнее и лучше", - пишет Елена. 

 
 
 
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Я так поняла из предыдущего поста, что рожать желающих немного, зато много спрашивают о нашей с @vova_ostapchuk эмиграции в Канаду. Как я подавалась на эмиграцию, о программах, нюансах и подводных камнях процесса. Пишите в комментах свои вопросы об эмиграции, самой, стоимости и вообще что бы вы хотели узнать/уточнить/проверить и я все подробно опишу в следующем посте. А пока фото с @tanci1plus1. P.S. Сидела за столиком перед самим «паркетом». И как человек, который только что закончил ремонт - это «паркетная доска», 700-800грн за м2 в @epicentr_ua Жду вопросы) Кстати, «богиня ламината» @lesia_nikituk - королева моего сердца. Леся лучшая! #танціззірками #напаркет #тинеодин #1плюс1 #танці #остапчуки

Публикация от Olena Voychenko (@olenavoychenko)

Я не верю в любовь до гроба: Владимир Остапчук откровенно рассказал о разводе (Фото)

"Я счастлива, что прожила 15 лет любя и даря свою любовь. Начиная от студенчества в небольшом городке, неимения ничего, кроме любви и друг друга, работы учителями, постановки общих целей, которые привели к переезду в столицу, успеху в карьере, жизни на две страны, ради детей и стремлений познавать мир. Я рада, что смогла годами поддерживать, помогать, советовать, быть надежным, верным партнером и пройти этот путь достойно, бок о бок. Ценю этот жизненный опыт, ведь каждый мой день был наполнен абсолютно разными палитрами красок. Этот период был как американские горки. Но главное, это то, кем мы стали сегодня и чего достигли вместе", - добавила жена ведущего. 

Елена отметила, что сейчас главная ее ценность - это ее дети: "Они мое главное счастье в жизни. Каждый мой день и каждый мой шаг посвящен им".

Напомним, что вместе с Остапчуком она воспитывает 6-летюю дочь Эмилию и сына Эвана-Александра, который родился в марте 2018 года.

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Все по теме:

Отношения, Развод, Знаменитости, Телезвезда, Владимир Остапчук, Елена Войченко.
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