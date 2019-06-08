Неожиданные факты о разводе Брэдли Купера и Ирины Шейк

Новости шоу бизнеса: В сети попали неожиданные факты о разводе Ирины Шейк и Брэдли Купера.

В сети массово начали разгорается пикантные подробности о разводе Ирины Шейк и Брэдли Купера. После выхода фильма "Звезда родилась", где главные роли сыграли Брэдли Купер и Леди Гага, в сети стали распространяться слухи, что между коллегами по съемочной площадке чувства разыгрались в реальной жизни. Так же появились слухи, что певица якобы беременна от режиссера, но все они не подтверждались и со временем публика перестала обсуждать эту тему.

В сети уже не первую неделю активно обсуждают вероятный развод Ирины Шейк и Брэдли Купера. Инсайдеры сообщали, что в их отношения сейчас все напряженно и они оба совсем не счастливы быть вместе, а на днях стало известно, что Ирина и Брэдли даже не живут вместе. Теперь источник, близкий к окружению пары, сообщил изданию People, что пара официально рассталась и теперь оба решают, как оформить опеку над общей дочерью Леей, которая родилась в 2017 году.

Ни Ирина, ни Брэдли пока эту информацию не комментируют. Напомним, о романе звезд стало известно весной 2015 года. СМИ не раз сообщали, что актер сделал предложение актрисы и дело близится к свадьбе. Спустя два года отношений у них родилась дочь, а теперь, похоже, романтической истории пришел конец.

Ранее Ирина была помолвлена с португальским футболистом Криштиану Роналду. До брака дело так и не дошло. Знаменитый спортсмен разорвал помолвку.

Купер был женат на актрисе Дженнифер Эспозито. Они стали супругами в декабре 2006 года, а в мае 2007 года Брэдли подал на развод. Брак был расторгнут судом в ноябре. У него были романы со многими известными женщинами, например, с актрисой Рене Зеллвегер, с которой он снимался в триллере "Дело № 39", или звездой "Аватара" Зои Салдана. До знакомства с Шейк Купер почти два года встречался с моделью Суки Уотерхаус.

Напоминаем, что слухи о разрыве Брэдли Купера и Ирины Шейк не стихают. Только недавно инсайдеры рассказывали о том, что звезды несчастливы друг с другом, а теперь поделились новой информацией: актер и модель больше не живут вместе. Примечательно, но в прошлом году анонимные источники утверждали, что Шейк и Купер живут в разных домах на одной улице, чтобы каждый из родителей мог быть рядом с малышкой Леей.