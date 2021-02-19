"Такого мы еще не видели": Снежана Бабкина показала один из пунктов проверки на коронавирус в Вене (видео)

Сергей и Снежана Бабкины во второй раз отправились в Австрию, где артисту будут делать еще одно операцию на глазах. Напомним, у Сергея Бабкина было обнаружено редкое заболевание глаз и без лечения он мог ослепнуть.

Пара прилетела на день раньше назначенной операции, чтобы прогуляться Веной и полюбоваться красотами города. Отдельное внимание Снежаны привлек пункт тестирования на коронавирус.

Прямо на одной из улиц города обустроен пункт, в котором все желающие могут сдать тест на COVID-19. Снежана отметила, что очередь у пункта не заканчивается, люди подходят и подходят.

"Такого мы еще не видели" – поделилась в Инстаграм сторис Бабкина.

Ранее, "Телеграф" писал, что скандальная блогер София Стужук отправилась в Дубай также показала, как там проходит процедура тестирования на коронавирус.