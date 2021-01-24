"Время идет на дни": у Сергея Бабкина обнаружили редкое заболевание

Популярный украинский певец Сергей Бабкин ошарашил своих поклонников новым заявлением - он покидает Инстаграм. К счастью, это ненадолго, но, увы, по серьезной причине.

У артиста диагностировано очень редкое заболевание глаз, которое встречается раз на миллион, и Бабкину необходима срочная операция.

“Врач сказал так- Воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости, 70% вашего центрального зрения уже нет, вы Слепните, Сергей... Время идёт на дни!” - сообщил Бабкин.

Певец отметил, что ни в Украине, ни в странах СНГ нет нужного оборудования и соответствующего препарата для этой операции. Но, благодаря лечащему врачу певца, Бабкин отправляется в клинику в Австрии, в которой согласилась помочь артисту.

Сейчас певец готовится к поездке и последующей операции.

“Ищите меня у Снежки. Скоро увидимся” - подытожил артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

Ранее, “Телеграф” писал, что супруга Сергея Бабкина Снежана опубликовала пикантные снимки в своем Инстаграм.