Это моя йога: Снежана Бабкина поразила сеть откровенным снимков (фото)

Супруга украинского певца Сергея Бабкина Снежана не стесняется показывать своим подписчикам откровенные снимки.

На своей странице в Инстаграм Снежана запустила популярную игру среди многих звезд «Что вам показать». Суть - поклонники в сторис писали ей, какой снимок они хотели бы увидеть, а Бабкина после публиковала эти фото.

Один из фолловеров попросил ее показать «фото, которое она стесняется выставить». Однако, не скажешь теперь, что Снежана таки постеснялась поделиться этим жарким кадром.

На снимке она запечатлена в довольно откровенной позе, выпятив упругие ягодицы вверх. Стоит отметить, что из одежды на ней видны только трусики, которые обнажили аппетитные формы.

«Это моя йога и неожиданный муж» - подписала снимок Бабкина.

Ранее, «Телеграф» писал, что у Снежаны Бабкиной украли страницу в Инстаграме, однако ей удалось ее вернуть.