Улетевшая в Дубай Стужук рассказала, как там проводят тесты на коронавирус

Украинский блогер София Стужук, которую обвинили в смерти молодой роженицы из Ровно, полетела с детьми на отдых в Дубай.

В сториз Инстаграма мать троих детей делится многочисленными фото и видео с элитного курорта, а также рассказывает, как она сдавала тесты на коронавирус и в чем разница между украинской процедурой и процедурой в ОАЭ.

"Мы сдавали тесты сначала в Киеве (только взрослые, дети не сдают), и по прилету в Дубай сдаются еще раз. Я должна сказать, что в отличии от киевских тестов, которые засовывают прям до мозга костей, здесь это абсолютно аккуратненько и все легко на самом деле", - поделилась опытом Стужук.

Напомним, что наибольшую известность София Стужук обрела после смерти своего бывшего мужа от коронавируса, успешного фитнес-блогера Дмитрия Стужука. В этом браке у пары появилось трое детей.

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А недавно девушка посоветовала простудившейся украинской телеведущей Маше Ефросининой "пососать ладан".