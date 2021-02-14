Сергей Бабкин рассказал, во сколько обошлось его лечение в Австрии

Украинский музыкант Сергей Бабкин, у которого в январе этого года обнаружили редкое заболевание глаз, рассказал, сколько стоило его лечение в Австрии, а также, как он мог травмировать свой глаз.

Об этом он поговорил с телеведущей Екатериной Осадчей в программе "Світське життя".

По словам Бабкина, он никогда не имел проблем со зрением и не носил специальные очки. Австрийский врач заверил его, что причиной заболевания глаза был не коронавирус, которым переболел артист, а давняя травма.

"Был удар, да и сильный был удар. Это было 11 лет назад. Микрофон! Я падал на спину, с гитарой что-то играл и потом вижу, что он (микрофон - ред.) уже рядом и упал на левый глаз. Я не думал, что это приведет к этому после 11 лет. Врач Анвари так сказал: "Это был удар. Я не считаю, что это вирусы, какая-то инфекция. Это просто удар. Старая травма - отслоение сетчатки", - рассказал Сергей.

Также мужчина рассекретил, сколько потратил на лечение - оперативное вмешательство в Вене Сергею Бабкину обошлось в 2700 евро.

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Смотрите полное интервью Сергея Бабкина в программе "Світське життя" - видео:

Сейчас музыкант вернулся к нормальному ритму жизни. Известно, что артист стал судьей юмористической программы "Лига Смеха", съемки нового сезона которой проходят в эти месяцы.