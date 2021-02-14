Внучка Ющенко рассказала, что сделала со своей внешностью в 19 лет

Внучка третьего президента Украины Виктора Ющенко Доменика стала известна благодаря участию в слепых прослушиваниях песенного шоу "Голос країни" на телеканале "1+1". К сожалению, девушка не прошла дальше в проект.

Недавно Доменика, и ее мама Виталина Ющенко посетили украинскую неделю моды. В интервью с Екатериной Осадчей в программе "Світське життя" девушка призналась, что еще в 19 лет она увеличила себе губы, но сейчас уколы "красоты" больше не практикует.

"Если говорить откровенно, я только один раз в жизни делала инъекцию в губы. Это было очень-очень мало, но я не ожидала, что оно настолько долго у меня останется", - рассказала Доменика.

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Мама девушки Виталина Ющенко поделилась, что была недовольна проделкой своей дочери: "Сначала открылся рот. Потом говорю: "Что это?". А она потом сказала: "Мама, я больше не буду".

Доменика дополнила, что в тот момент хотела быть как и все девушки, ее подруги: "Я попробовала, но не могу сказать, что я об этом жалею. Я попыталась и сделала для себя выводы, что это не моя история, что я не хочу больше".

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Сморите полное интервью Доменики Ющенко в программе "Світське життя" - видео:

Напомним, что 7 февраля прошли третьи слепые прослушивания проекта "Голос країни", в которых, кроме Доменики Ющенко, приняли участие певица Мила Нитич и бывший участник группы Mountain Breeze Александр Беляк.