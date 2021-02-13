Известная украинская модель-блогерша увеличила грудь: фото до и после

Украинская модель и блогер Даша One решилась на увеличение груди. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграме, ответив на вопросы любопытных подписчиков, почему она это сделала.

Девушка рассказала, что устала носить лифчики, которые "собирают" грудь, надоело покупать купальники, которые ей подходят, а не те, что нравятся, устала на съемках прятать этот лифчик, когда голая спина.

13 февраля Даша опубликовала пост, в котором сообщила, что почему выбрала турецкую клинику вместо украинской и во сколько ей обошлась операция. Также, рассказала, как себя чувствует после процедуры.

"В первую очередь я мечтала о том, носить то, что нравится и не париться, что это не сидит" - написала блогер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сьемки под Ключ (@___dasha___one)

Почему Стамбул, а не Одесса?

Девушка рассказала, что была на консультации у двух хирургов в Украине, но эффекта "вау" не получила. Также, стоимость операции в Одессе + анализы+ лекарства+бандаж такая же как и полный пакет в Стамбуле. Только в Турции она получила еще проживание в гостинице 5*, трансфер, который везде возит тебя, все анализы, все необходимые лекарства, бандаж, питание и сама операция.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сьемки под Ключ (@___dasha___one)

А вот, как она выглядела до операции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сьемки под Ключ (@___dasha___one)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сьемки под Ключ (@___dasha___one)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сьемки под Ключ (@___dasha___one)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сьемки под Ключ (@___dasha___one)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сьемки под Ключ (@___dasha___one)

Ранее, "Телеграф" писал, что пышнотелая модель Эшли Грэм показала свое тело без фотошопа.