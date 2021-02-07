Внучка президента Украины выступит в новом выпуске шоу "Голос країни": что известно о Доменике Ющенко

В воскресенье, 7 февраля, на телеканале "1+1" выйдет третий выпуск "слепых прослушиваний" "Голосу країни" 11 сезон. Судя по анонсу программы, на сцене вокального шоу появится внучка третьего президента Украины Виктора Ющенко - 19-летняя Ярина-Доменика.

Девушка исполнит известный хит украинской группы KAZKA - "Плакала".

5 февраля, Доминика Ющенко посетила студию "Сніданку з 1+1", где призналась, что сцена "Голосу" это ее мечта, к которой она шла семь лет.

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Что известно о внучке Виктора Ющенко?

Ярина-Доменика Ющенко-Гончар- старшая дочь Виталины Ющенко, дочери экс-президента Виктора Ющенко. На своей странице в Instagram позиционирует себя как актриса и певица, ведь именно это написано в описании ее профиля.

Впервые о внучке Ющенка заговорили 7 лет назад. Тогда еще 13-летняя девчонка зарекомендовала себя капризным и избалованным подростком.

На своей странице девушка делится своими буднями, показывая яркие кадры из своей жизни.

На ее странице можно найти ее детские фото, снимки со знаменитостями, кадры из отпуска. Также особое внимание девушка уделяет своему домашнему любимцу - собачке Монике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOMENIKA (@domenika_yushchenko)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOMENIKA (@domenika_yushchenko)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOMENIKA (@domenika_yushchenko)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOMENIKA (@domenika_yushchenko)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOMENIKA (@domenika_yushchenko)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOMENIKA (@domenika_yushchenko)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOMENIKA (@domenika_yushchenko)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOMENIKA (@domenika_yushchenko)

Смотрите 7 февраля в 21:00 третий выпуск "Голосу країни" и узнаете, смогла ли Доменика развернуть тренерские кресла.

Напомним, что во втором выпуске "Голосу країни" поражал зрителей и судей украинский певец Никита Ломакин.