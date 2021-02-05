Скачать
Пятница, 05.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Позиции ВСУ окружили снайперы и диверсанты: разведчики рассказали об обострении на Донбассе
Позиции ВСУ окружили снайперы и диверсанты: разведчики рассказали об обострении на Донбассе
В Чехии подсчитали нелегалов: украинцев оказалось больше всего
В Чехии подсчитали нелегалов: украинцев оказалось больше всего
Стало известно, кто воспитает сыновей женщины, умершей после домашних родов в Ровно
Стало известно, кто воспитает сыновей женщины, умершей после домашних родов в Ровно
На Запорожской ТЭС отключили энергоблок - в чем причина
На Запорожской ТЭС отключили энергоблок - в чем причина

Внучка президента Украины стала участницей "Голоса країни" (видео)

Внучка президента Украины стала участницей "Голоса країни" (видео)
Обновлено 18:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram Доменики Ющенко

В это воскресенье, 7 февраля, украинских зрителей ждет третий эфир слепых прослушиваний проекта "Голос країни. Перезавантаження".

На главную вокальную сцену страны выйдет внучка третьего президента Украины Виктора Ющенко - 19-летняя Доменика Ющенко. Девушка споет известный на весь мир хит группы Kazka под названием "Плакала".

"Семь лет жизни моей мечтой был "Голос країни". Я мечтаю, чтобы дедушка увидел меня на сцене, чтобы он мной гордился", - прокомментировала девушка.

В пятницу, 5 февраля, Доменика Ющенко вместе с мамой Виталиной пришла в студию "Сніданку з 1+1", где рассказала, как в течение семи лет шла к сцене "Голосу": "Я действительно этого очень хотела. Я считаю, что приложила максимум усилий для того, чтобы дойти до своей мечты".

Стало известно, какая песня Go_A представит Украину на Евровидении в 2021 году: реакция сети (видео)

Вместе с тем девушка призналась, что очень переживала, выходя на сцену.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by DOMENIKA (@domenika_yushchenko)

"Для меня было очень неожиданно, что в этом году нельзя было, чтобы твои друзья и родственники тебя поддержали. В связи с пандемией. Я пришла в павильон и была совсем одна, один на один со своими страхами", - рассказала Доменика.

"А куда я пришла?": в соцсетях массово пародируют забавную фразу Тины Кароль (видео)

Доменика Ющенко родилась в 2001 году. Ее мать - дочь Виктора Ющенко Виталина Ющенко, а отец - гражданский супруг дочери экс-президента Михаил Гончар.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by DOMENIKA (@domenika_yushchenko)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by DOMENIKA (@domenika_yushchenko)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by DOMENIKA (@domenika_yushchenko)

Напомним, что в прошлое воскресенье, 31 января, прошло второе слепое прослушивание песенного шоу "Голосу", участием в котором удивил известный молодой певец Никита Ломакин.

"Голос країни. Перезавантаження" выходит каждое воскресенье в 21:00 в эфире телеканала "1+1".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 258

Все по теме:

Виктор Ющенко, Голос страны, Голос країни, Доменика Ющенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось видео момента, как самоубийца упал на коляску с младенцем в Воронеже
02 История с пропажей ребенка "суррогатной" матери в Днепре получила продолжение: тело нашли в выгребной яме
03 В России самоубийца упал прямо на коляску: спасти ребенка не удалось (фото)
04 Стало известно, кто решился оспорить санкции против каналов Медведчука
05 У каналов Медведчука выросли охваты в сети после санкций (статистика)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Попали все соседи: Миздрав обновил список стран &quot;красной&quot; зоны
Попали все соседи: Миздрав обновил список стран "красной" зоны
В России людей сгоняют митинговать в поддержку Путина: ситуацию обрисовали смешным видео
В России людей сгоняют митинговать в поддержку Путина: ситуацию обрисовали смешным видео
Криштиану Роналду - 36 лет: подборка шедевральных голов легенды футбола (видео)
Криштиану Роналду - 36 лет: подборка шедевральных голов легенды футбола (видео)
Где любят отдыхать украинские звезды в разгар пандемии: между Мальдивами и Доминиканой (фото, видео)
Где любят отдыхать украинские звезды в разгар пандемии: между Мальдивами и Доминиканой (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь