Внучка президента Украины стала участницей "Голоса країни" (видео)

В это воскресенье, 7 февраля, украинских зрителей ждет третий эфир слепых прослушиваний проекта "Голос країни. Перезавантаження".

На главную вокальную сцену страны выйдет внучка третьего президента Украины Виктора Ющенко - 19-летняя Доменика Ющенко. Девушка споет известный на весь мир хит группы Kazka под названием "Плакала".

"Семь лет жизни моей мечтой был "Голос країни". Я мечтаю, чтобы дедушка увидел меня на сцене, чтобы он мной гордился", - прокомментировала девушка.

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В пятницу, 5 февраля, Доменика Ющенко вместе с мамой Виталиной пришла в студию "Сніданку з 1+1", где рассказала, как в течение семи лет шла к сцене "Голосу": "Я действительно этого очень хотела. Я считаю, что приложила максимум усилий для того, чтобы дойти до своей мечты".

Вместе с тем девушка призналась, что очень переживала, выходя на сцену.

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"Для меня было очень неожиданно, что в этом году нельзя было, чтобы твои друзья и родственники тебя поддержали. В связи с пандемией. Я пришла в павильон и была совсем одна, один на один со своими страхами", - рассказала Доменика.

Доменика Ющенко родилась в 2001 году. Ее мать - дочь Виктора Ющенко Виталина Ющенко, а отец - гражданский супруг дочери экс-президента Михаил Гончар.

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Напомним, что в прошлое воскресенье, 31 января, прошло второе слепое прослушивание песенного шоу "Голосу", участием в котором удивил известный молодой певец Никита Ломакин.

"Голос країни. Перезавантаження" выходит каждое воскресенье в 21:00 в эфире телеканала "1+1".