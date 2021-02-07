Мила Нитич, внучка Ющенко и экс-участник Mountain Breeze: кто пришел на третье слепое прослушивание шоу "Голосу країни" (фото, видео)

В воскресенье, 7 февраля, на телеканале "1+1" прошли третьи слепые прослушивания 11 сезона популярного украинского песенного шоу "Голос країни". Кто поражал судей в третьем выпуске - читайте далее.

Все та же четверка звездных судей-тренеров - Тина Кароль, Дмитрий Монатик, Надежда Дорофеева и Олег Винник, продолжили борьбу за новых участников. Каждый из них надеется "выхватить" в свою команду будущего победителя.

Первым на сцену песенного шоу вышел Старух Гордей. Парень вырос в семье скульпторов, которые любят музыку. Гордей решил совместить две своих страсти, и поэтому парень создает музыкальные инструменты. Для кастинга Гордей выбрал украинскую народную песню “Дубе”. Свой путь на проекте он решил пройти с Надей Дорофеевой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Свои силы пришел испытать участник, который уже был на Голосе, но по-особенному - как приглашенный гость в составе молодежного бойз-бэнда Mountain Breeze. В этот раз Биляк Александр хочет самостоятельно побороться победу в песенном конкурсе. Для кастинга парень выбрал трек Dua Lipa "Break My Heart". Саша повернул всех тренеров, но своим наставником выбрал Дмитрия Монатика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Далее на сцену выше Осадца Тарас — бывший профессиональный спортсмен, который считает, что пришло его время петь на большой сцене. Для прослушивания он выбрал песню "Я їду додому" группы Океан Ельзи. Увы, ему не удалось завоевать расположение судей.

На сцене “Голосу” появилась известная украинская певица Мила Нитич, которая хочет вернуть себя после сложного расставания со своим продюсером. Для кастинга девушка выбрала хит Lady Gaga "Look What I Found". Свой путь в проекте Мила решила пройти в команде Тины Кароль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Тесленко Александр уже пробовал свои силы в 9 сезоне Голоса, однако тогда ему не удалось осуществить свою мечту. Парень пришел на проект, чтобы завоевать расположение своего кумира - Тины Кароль. И исполнив известный хит группы One Republic "Apologize" ему это удалось.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Следующая участница Анна Шерри поет с четырех лет, однако сделать свою музыкальную карьеру решилась только в 32. Аня хочет возродить рок-музыку в Украине, а также показать на собственном примере, что никогда не поздно воплощать мечты в жизнь. Песня "Rock and Roll" группы Led Zeppelin помогла завоевать ей место в проекте. Анна отправилась в команду Олега Винника.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Евгения Фролова - солистка оркестра Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Девушка пришла на проект, чтобы осуществить свою мечту и петь на большой сцене. Песня группы The HARDKISS "Коханці" помогла Жене развернуть к себе всех тренеров, однако себе в наставники выбрала Тину Кароль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Следующий участник на сцене Голоса - Нейчев Сергей. Его певческая карьера началась благодаря его дедушке. Именно он научил Сергея петь. На сцене шоу участник решил почтить его память, спев на легендарной сцене Голоса песню "Чорнобривці". В следующий этап шоу парень пойдет вместе с Олегом Винником.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Свои силы пришел испытать и Андриан Попович. Парень мечтает достучаться до тренеров Голоса и вдохновить своим творчеством людей. Для кастинга он выбрал песню "Made to love" певца John Legend. Увы, мечта парня в этом сезоне не осуществится.

Следующей на сцене Голоса выступила Сауле Жумамбекова. Девушка мечтает, чтобы ее заметила Тина Кароль, поэтому для прослушиваний выбрала ее хит - "Я все еще люблю". И Сауле таки удалось сделать первый шаг к своей мечте. Она проходит в следующий етап шоу вместе с Тиной Кароль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Свою семилетнюю мечту пришла исполнить Доменика Ющенко - внучка третьего Президента Украины Виктора Ющенко. Для слепых прослушиваний девушка выбрала песню украинской группы Kazka - “Плакала”. Доменика сильно переволновалась и это помешало ей завоевать сердца судей.

Последней в третьем выпуске слепых прослушиваний выступит Рак Мария. Голос для нее - это шанс начать все с начала и вернуться на большую сцену. Стоит отметить, что она в 2010 году участвовала в проекте Х-Фактор вместе с Монатиком. Сейчас она работает на бэк-вокале Евгения Филатова. Девушка зажгла сцену песней W.Houston "Queen of the night", и повернула к себе всех тренеров. Свой путь она продолжила с Монатиком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Голос країни (@goloskrainy_official)

Ранее, "Телеграф" писал, как прошел второй выпуск 11 сезона.