Внучка президента неудачно выступила на "Голосе країни" (видео)

В воскресенье, 7 февраля, состоялся третий выпуск слепых прослушиваний на вокальное шоу "Голос країни". Тина Кароль, Монатик, Надя Дорофеева и Олег Винник продолжили набирать участников в свои команды.

Одной из конкурсанток, которая мечтала покорить звездных тренеров, стала внучка экс-президента Украины Виктора Ющенко - 20-летняя Доменика Ющенко. Стоит отметить, что дедушка не знал о выступлении внучки, о чем призналась участница Юрию Горбунову до выхода на сцену.

Юная девушка исполнила всемирно известный хит украинской группы KAZKA - "Плакала". Доменика очень волновалась, что отметили все судьи, и это помешало девушке завоевать расположение звездных наставников и развернуть к себе хотя бы одно кресло.

Тренера очень хвалили Доменику, и советовали не останавливаться и развивать свой талант. А он у нее есть.

На своей странице в Инстаграм Доменика уже посвятила несколько постов своему участию в вокальном шоу.

"Для меня это уже победа, я вышла на главную сцену страны. Знаю, что мечты сбываются! Благодарю судьбу за тебя, Голос!" - написала девушка под одним из постов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOMENIKA (@domenika_yushchenko)

После добавила к себе на страницу видео и выступления, сопроводив пост благодарностью тренеров и всех, кто ее поддерживал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOMENIKA (@domenika_yushchenko)

Ранее, "Телеграф" писал, что известно о внучке Виктора Ющенко - Ярине-Доменике Ющенко-Гончар.