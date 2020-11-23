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Владу Яме сделали операцию на руке: видео с больницы

Владу Яме сделали операцию на руке: видео с больницы
Обновлено 15:39 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В субботу, 21 ноября, Влад Яма сообщил, что у него разрыв связок на руке, и МРТ показало об необходимости сделать операцию. Медицинский халат и шапочка натолкнули поклонников танцора на мысль, что его не будет на полуфинале «Танцев со звездами», ведь ему сделают операцию.

Однако, так не случилось. Влад перенес операцию на понедельник, 23 ноября.

На своей странице в Инстаграм хореограф опубликовал несколько видео с больничной палаты, сделанные до и после операции.

Судья "Танцев со звездами" рассказал, что операцию ему сделали под местным наркозом и сейчас что он не чувствует руки. Влад поблагодарил своих фанатов за поддержку и отметил, что все самое страшное уже позади.

В крайнем видео, танцор сообщил, что рука отходит от наркоза и пальцы начинают шевелиться. Однако, с этим появляется боль. И судя, по выражению лица Влада, боль сильная.

Ранее, «Телеграф» сообщал, кто прошел в суперфинал шоу «Танцы со звездами».

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Все по теме:

Операция, Хореограф, Танцы со звездами, Влад Яма, Танці з зірками.

Автор:

Телеграф
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