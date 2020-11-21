Владу Яме сделали операцию после травмы на "Танцях з зірками"

На прошлой неделе в четвертьфинале проекта "Танцев со звездами-2020" судья Влад Яма травмировал руку во время номера с Юлией Саниной. Тогда его супруга Лилия рассказала, что перелом у Влада не обнаружили. Несмотря на это, мужчине все же пришлось делать операцию.

Так, украинский хореограф показал несколько кадров в сториз Инстаграма, на которых он изображен в операционном халате и шапочке. Влад Яма отметил, что в последние два дня его рука практически не тревожила, но МРТ показал разрыв связок.

Напомним, что в 13 выпуске зрителей "Танцев со звездами" ожидают множество сюрпризов, среди которых танец полуфиналисток с ведущими шоу Тиной Кароль, Юрием Горбуновым и Олегом Винником. Все самое интересное - в материалах "Телеграфа".