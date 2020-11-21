Романтикой и не пахнет: появилось видео закулисья шоу «Холостячка»

Пока зрители искренне переживают за судьбы своих героев телепроекта "Холостячка", неизменный ведущий шоу Григорий Решетник выкрывает все секреты сьемок проекта с Ксенией Мишиной.

20 ноября на телеканале СТБ прошел 5 выпуск реалити-шоу.

Пока мужчины борются за внимание главной героини телепроекта, за кулисами шоу нет и намека на романтику.

Григорий Решетник решил показать поклонникам, как на самом деле происходят съемки "Холостячки". Видео телеведущий выложил на своей странице в Инстаграме.

View this post on Instagram A post shared by Григорій Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)

Некоторые зрители отметили, что с такой многочисленной съемочной группой невозможно по-настоящему проявить хоть какие-то искреннее, особенно романтические чувства, когда на тебя смотрят столько людей.

А в сториз Инстаграма Ксении Мишиной появился небольшой ролик, из которого стало известно, что на свидания героев телепроекта отправляют в 3 часа утра. Все распланировано до мельчайших деталей.

Отметим, что это не первое видео, которое Решетник выкладывает со съемок проекта.

View this post on Instagram A post shared by Григорій Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)

View this post on Instagram A post shared by Григорій Решетнік (@grisha_reshetnik)

View this post on Instagram A post shared by Григорій Решетнік (@grisha_reshetnik)

Ранее "Телеграф" писал, что на пятой неделе телепроекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной впервые поцеловался Александр Эллерт.