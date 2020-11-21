Неделя в лесу и лучшее романтическое свидание: чем удивил 5 выпуск "Холостячки"

В пятницу, 20 ноября, состоялся пятый выпуск одного из самых романтических телепроектов Украины - "Холостячка" с Ксенией Мишиной.

На этой неделе всем участникам шоу, в том числе и главной героине, пришлось выживать в диких условиях. Они провели время в лесу, но о романтике никто не забыл.

Участники устроили для "Холостячки" романтические свидания и посоревновались за право индивидуального свидания.

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Первое индивидуальное свидание в Ксении состоялось с Евгением Ковтуненко, на котором мужчина устроил для девушки необычные занятия йогой.

По словам Ксении, свидание оказалось очень чувственным, несмотря на то, что асаны пара демонстрировала на досках для сапбординга.

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Далее покорять сердце героини удостоился Алексей Тригубенко. Мужчина исполнил мечту Мишиной полетать на воздушном шаре.

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В это же время в лагере мужчинам предстояло продемонстрировать свои кулинарные способности. Так, Игорь приготовил уху, Александр запек картошку в фольге, Андрей Рыбак приготовил спагетти с килькой, а на десерт - бутерброды со сгущенкой. Андрей Шатырко приготовил все в тайском стиле. После этого Ксению пригласила Андрея на индивидуальное свидание, но в этот момент Александр Эллерт решил воспользоваться правом, которое он получил после конкурса талантов, пригласить Ксению на свидание. Андрей Шатырко отпустил девушку.

Напомним, что на пятой неделе телепроекта Александр смог растопить сердце девушки и получить первый поцелуй на проекте.

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По итогам пятого выпуска Ксения Мишина сделала свой выбор на церемонии роз. Шанс проявить себя и приятно удивить девушку получил каждый мужчина, поэтому проект никто из них не покинул.

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Напомним, ранее "Телеграф" писал, что известно о кандидатах на руку и сердце актрисы театра и кино Ксении Мишиной.

6 выпуск реалити-шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной состоится в пятницу, 28 ноября на телеканале СТБ.