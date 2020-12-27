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Мечтал отпустить хвостик: Влад Яма показал редкое фото с волосами
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Мечтал отпустить хвостик: Влад Яма показал редкое фото с волосами

Мечтал отпустить хвостик: Влад Яма показал редкое фото с волосами
14:48 Сегодня Телеграф Фото: instagram Влада Ямы

Украинский хореограф Влад Яма, который перенес операцию на пальце после травмы на шоу "Танцы со звездами-2020", опубликовал архивное фото, на котором он изображен с самыми длинными волосами в своей жизни.

Снимок, где танцор также держит большой тазик с живыми раками, был размещен на официальном аккаунте звезды в Инстаграм.

"Многие думают, что я сразу родился лысеньким. Да, так и есть, но потом, как и все, "зарос". Мало того, я дико любил ходить в парикмахерскую, часто в кресле засыпал от удовольствия. Неплохо справлялся с прической для турниров и шоу, иногда и партнерше помогал", - признается танцор.

 
 
 
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Также Влад рассказал, что ближе к совершеннолетию у него появилась мечта "отпустить "хвостик"", ведь среди танцоров-латинистов тогда это было модно: "Не дотерпел. На фото мой максимум - кудри еще те. Чуть позже побрился, а дальше вы уже видели). Ну а бритым на турнирах уже не соревновался, это и до сих пор не принято".

Реакция поклонников артиста не стала себя ждать. Некоторые отметили, что лысина идет только Брюсу Уиллису и Владу Яме.

Напомним, недавно известный хореограф Влад Яма рассказал об огромных штрафах на проекте "Танцы со звездами".

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Все по теме:

Волосы, Стиль, Влад Яма.

Автор:

Телеграф
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