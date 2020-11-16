Влад Яма с перебинтованной рукой рассказал о травме на "Танцях з зірками"

Стало известно о состоянии украинского хореографа Влада Ямы, ранее попавшим в больницу из-за травмы во время проекта "Танцы со звездами".
В сториз своей личной страницы в Инстаграм его супруга Лилия выложила пару роликов, в которых сообщила, что с Владом все хорошо и он дома.
"Слава Богу, все в порядке. Есть травма, не перелом. Счастливый, завтракает", - говорит Лилия в присутствии мужа.
"А левая вообще отлично, левая супер", - дополнил Влад.
Добавим, что Влад и Лилия познакомились еще в 2007 году. Вскоре они начали жить вместе, а 2014 года в новогоднюю ночь танцор сделал предложения девушке. Сейчас пара воспитывает сына Лиона.
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Ранее "Телеграф" писал, что супруга известного хореографа Влада Ямы поделилась секретами того, как жить без сожалений.