Влад Яма с перебинтованной рукой рассказал о травме на "Танцях з зірками"

Стало известно о состоянии украинского хореографа Влада Ямы, ранее попавшим в больницу из-за травмы во время проекта "Танцы со звездами".

В сториз своей личной страницы в Инстаграм его супруга Лилия выложила пару роликов, в которых сообщила, что с Владом все хорошо и он дома.

"Слава Богу, все в порядке. Есть травма, не перелом. Счастливый, завтракает", - говорит Лилия в присутствии мужа.

"А левая вообще отлично, левая супер", - дополнил Влад.

Добавим, что Влад и Лилия познакомились еще в 2007 году. Вскоре они начали жить вместе, а 2014 года в новогоднюю ночь танцор сделал предложения девушке. Сейчас пара воспитывает сына Лиона.

View this post on Instagram A post shared by VLAD YAMA (@vladyama_official)

View this post on Instagram A post shared by VLAD YAMA (@vladyama_official)

Ранее "Телеграф" писал, что супруга известного хореографа Влада Ямы поделилась секретами того, как жить без сожалений.