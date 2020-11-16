"Это неизбежно": жена Влада Ямы рассказала, как не сожалеть о потерянном времени

Супруга украинского хореографа Влада Ямы, который был госпитализирован из-за травмы на телепроекте "Танцы со звездами-2020", Лилия рассказала, как не сожалеть о потерянном времени своей жизни.

"Как не жалеть о том, что время уходит? Часто спрашиваете у меня. Во-первых, это неизбежно. Как ни крути, время - не статично, и не стоит жить прошлым", - написала Лилия на своей странице в Инстаграм.

Вторым пунктом супруга хореографа отметила, если наполнять жизнь интересными событиями и положительными эмоциями, то нет времени для деструктивных мыслей.

Фото Instagram Лилии Ямы

Также женщина посоветовала заниматься любимым делом, быть добрым к миру, излучая любовь и свет, а также просто ни о чем не сожалеть: "Потому, что ваш выбор - это наилучший путь для вас".

Отметим, что на данный момент о состоянии Влада Ямы ничего неизвестно. "Телеграф" будет держать вас в курсе событий.

Ранее известные супруги Влад и Лилия Яма поделились милыми кадрами из летней фотосессии.